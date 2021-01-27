За минувшие сутки в Саратовской области от новой коронавиурсной инфекции скончалось пять человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Умерли 59-летний мужчина с раком почки, гипертонией, язвой двенадцатиперстной кишки и перенесенным инфарктом миокарда; мужчина 57 лет, страдавший тяжелым инфекционным заболеванием; 60-летняя женщина без сопутствующих патологий; мужчина 72 лет с циррозом печени и хроническим нефритом; женщина 87 лет с сахарным диабетом, сердечной недостаточностью и хроническим панкреатитом.

Общее число умерших от covid-19 достигло 524 человек.