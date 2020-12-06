В Саратовской области новая коронавирусная инфекция унесла жизни пятерых человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Среди умерших женщина 77 лет, страдавшая также эндокринной патологией, мужчина 56 лет, у которого имелась коронарная патология, мужчина 81 года, страдавший эндокринной патологией и заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 69 лет с неврологическим заболеванием, а также женщина 68 лет, страдавшая заболеванием дыхательной системы. Течение заболевания у нее усугубило развитие псевдомембранозного колита, присоединение острого почечного повреждения.

Несмотря на усилия врачей, спасти пациентов не удалось.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here