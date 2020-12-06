В Саратовской области новая коронавирусная инфекция унесла жизни пятерых человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Среди умерших женщина 77 лет, страдавшая также эндокринной патологией, мужчина 56 лет, у которого имелась коронарная патология, мужчина 81 года, страдавший эндокринной патологией и заболеванием сердечно-сосудистой системы, мужчина 69 лет с неврологическим заболеванием, а также женщина 68 лет, страдавшая заболеванием дыхательной системы. Течение заболевания у нее усугубило развитие псевдомембранозного колита, присоединение острого почечного повреждения.

Несмотря на усилия врачей, спасти пациентов не удалось.