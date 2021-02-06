Министерство здравоохранения Саратовской области обнародовало новые данные об умерших от коронавируса в регионе за последние сутки.

Не смогли справиться с болезнью 71-летний мужчина с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и сердечной недостаточностью, 51-летний мужчина 51 года с ишемической болезнью сердца и перенесенным инфарктом миокарда, 71-летняя женщина с сахарным диабетом и псориатической артропатией, 60-летний мужчина с кишечным кровотечением, 70-летняя женщина с артериальной гипертензией, сердечной недостаточностью, мочекаменной болезнью.

Общее число умерших выросло до 569 человек.