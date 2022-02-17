Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 17 февраля, принял участие в совместном заседании коллегии Минстроя России и комиссии Госсовета РФ по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда». Мероприятие провёл вице-премьер Правительства РФ М. Хуснуллин.

На заседании отмечено, что в 2021 году достигнуты самые большие объемы ввода жилья— 92,6 млн. квадратных метров жилья, а также высокие показатели по ремонту дорог.

В Саратовской области объём строительной отрасли составил 120 млрд. руб., что на 45% больше, чем за 2020 г.. По темпам роста наш регион занял 1-е место в ПФО. Введено в эксплуатацию 1,2 млн. кв. м. жилья.

В этом году работы по благоустройству будут продолжены. Планируется привести в порядок 121 общественную территорию, 68 дворов. Кроме того, масштабное благоустройство будет развернуто в городах – победителях Всероссийского конкурса малых городов: Аткарске, Ершове, Красном Куте, Ртищеве, Хвалынске.