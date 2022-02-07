С начала года инспекторская служба Саратовского филиала АО «Ситиматик» выявила пять гостиниц, которые работают без договора на вывоз мусора. Из них три гостиницы находятся в Саратове: «Арбат», «Grand Delux» и «SNOFF» (ИП Нисанов И.Я.), и две гостиницы в Балакове: «Базис» и «Элион» (ИП Шахпарян В.Г.). Собственники этих объектов временного пребывания людей даже после неоднократных уведомлений и разъяснений продолжают уклоняться от заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО и мусор вывозят в неизвестном направлении.

«Недобросовестные предприниматели умышленно игнорируют наши уведомления и требования и ошибочно считают, что чем позже они заключат договор на услугу по обращению с ТКО, тем меньше в итоге заплатят. Вынужден констатировать, что их попытка сэкономить на плате за коммунальную услугу приведет только к дополнительным издержкам. Договор будет заключен по решению суда, на основе типового, и сумма к оплате будет начислена за весь период деятельности регионального оператора с пенями и судебными издержками. Мы уже не говорим о том, что, скрывая реальные объемы образуемого мусора и не заключая договор, такие коммерческие организации образовывают несанкционированные свалки или переполняют ближайшие контейнеры для населения. Эти действия негативно отражаются на санитарном и экологическом благополучии людей, которые проживают рядом с такими объектами», — подчеркнул директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Инспекторская служба Саратовского филиала АО «Ситиматик» продолжает выявлять недобросовестных предпринимателей, работающих без заключения договора на услугу по обращению с ТКО. С начала года проверено почти 300 объектов в Саратове и Балакове. В результате выявлено около 100 юридических лиц, которые по разным причинам не заключили договор с региональным оператором. Сведения о них переданы в надзорные органы, для привлечения к ответственности.

Для юридических лиц созданы максимально удобные условия для заключения договора на услугу по обращению с ТКО. Необходимый для этого перечень документов размещен в соответствующем блоке на главной странице сайта филиала компании: https://64.citymatic.ru/. Для оформления договора необходимо скачать архив документов для юридических лиц, заполнить его и направить на электронную почту roso@citymatic.ru. Проконсультировать по вопросу заключения договора всегда готовы специалисты контакт-центра Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.