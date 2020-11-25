В Саратове по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина будут отреставрированы еще пять объектов историческо-культурного наследия. Об этом сообщили в паблике его сторонников в соцсети “ВКонтакте”.

Речь идет о доме-музее Павла Кузнецова, мемориальном музее имени Чернышевского, усадьбе, где в 1850-1860 годах после возвращения из ссылки работал управляющим Александр Беляев в Падах (женский корпус).

Отметим, что в рамках этой программы была разработана проектно-сметная документация по 21 объекту.