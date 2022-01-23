В ночь с 23 на 24 января работы по расчистке дорог в Саратовской области продолжатся.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил заместитель председателя регионального правительства Роман Бусаргин.

На расчистке автодорог области планируется задействовать 929 единиц техники, из них:

на федеральных автомобильных дорогах – 264 единицы техники;

на региональных дорогах – 370 единиц техники;

на муниципальных автомобильных дорогах — 295 единиц техники.

По состоянию на 18.00 движение на федеральных автодорогах открыто.

На региональных автодорогах движение ограничено в Ершовском районе — автодорога Семено-Полтавка (планируемый срок обеспечения проезда к 24:00).

Проезд также затруднён к населенным пунктам в 5 районах на муниципальных дорогах. Ершовский район — 1, Воскресенск район — 2, Дергачёвский район — 1, Энгельсский район — 1, Пугачевский район — 4.

В настоящее время спецтехника продолжает пробивать к ним дорогу, — уточнил Бусаргин.