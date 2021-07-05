С 5 по 8 июля при содействии регионального Центра поддержки экспорта и минэкономразвития региона в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным пять саратовских организаций принимают участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021: Гибкое производство. Максимальная адаптация», которая проходит в Екатеринбурге.

Речь идет о МПП «Энерготехника», ООО «Евродеталь», ПСК «Геодор-Экспорт», ООО «Аспром» и ООО «Рускон-С».

Отметим, что это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Около 80 процентов ее посетителей — профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. Она объединила на своей площадке свыше 43 тысяч участников из 22 стран мира, которые проведут b2b-переговоры с потенциальными партнерами, презентуют свою продукцию, расширят контактную базу компании.