Представитель министерства образования Саратовской области Ирина Чинаева рассказала, сколько школ в регионе закрыты из-за коронавируса.

Это три учреждения в Марксовском районе и два в Екатериновском, частично 25 классов в 27 школах, больше всего в Саратове — 16, две в Энгельсском районе, в остальных по одной.

Онлайн получают знания студенты агропромышленного лицея в Питерском районе, частино закрыты три группы в Хвалынском агропромышленном лицее, саратовском политехническом колледже, закрыт один детский сад в Марксовском районе, 12 групп в 12 детсадах, из них пять групп в Саратове, две в Екатериновском районе, по одной в остальных.

Четыре группы восьми вузов перешли на дистанционное обучение, в СГУ 60 процентов занятий проходит дистанционно, полностью закрыт филиал МИФИ балаковский инженерный технологический институт.