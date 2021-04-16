В Саратовской области цифровыми сервисами «Ростелекома» пользуются пять тысяч семей, проживающих в частных домах и коттеджах. Пятитысячным абонентом стал саратовец Иван Сычев, подключивший интернет, телевидение Wink и мобильную связь в одном пакете.

— Количество владельцев частных домов, выбравших наши услуги, за год увеличилось вдвое. В преддверии лета мы ожидаем активный рост спроса на интернет в коттеджных и дачных поселках. Многие отправляются на отдых за город и при этом хотят использовать привычные онлайн-сервисы. Нашим абонентам мы предоставляем доступ в сеть на скорости до 500 мегабит в секунду и весь комплекс цифровых услуг, включая видеонаблюдение за домом и участком, — отметила Юлия Яшкина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Семья Сычевых получила в подарок от компании умную колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». Специалисты «Ростелекома» организовали в коттедже сеть Wi-Fi и помогли настроить устройство. Гаджет управляет видеосервисом Wink: при помощи голосовых команд переключает каналы, регулирует громкость телевизора, выбирает фильмы и сериалы в онлайн- кинотеатре.

— Мы с нетерпением ждали появления высокоскоростного интернета в нашем коттеджном поселке. Подключились сразу, как появилась возможность. Теперь используем современные цифровые возможности для работы, обучения и отдыха. Спасибо “Ростелекому” за отличную связь и полезный подарок, — сказал Иван Сычев, абонент компании «Ростелеком».

Современная оптическая сеть «Ростелекома» охватывает частный сектор Вольска,

Энгельса, Маркса, микрорайонов Южный Сазанлей и Восточный Сазанлей города

Балаково, Ленинского района и поселка Юбилейный Саратова. В этом году

подключиться по оптике смогут жители коттеджей в Хвалынске, Новоузенске и

Степном.