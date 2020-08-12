Сегодня, 12 августа, без воды остались жители домов с 5-й по 9-ю Дачные в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения продлятся ориентировочно до 18:00, как только закончат работы на водопроводе.