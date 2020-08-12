Домой Рубрики Новости Саратова Пять микрорайонов в Ленинском районе Саратова остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Пять микрорайонов в Ленинском районе Саратова остались без воды По Новости Саратова - 12.08.2020 713 1 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 12 августа, без воды остались жители домов с 5-й по 9-ю Дачные в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения продлятся ориентировочно до 18:00, как только закончат работы на водопроводе. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Озверевшие ротвейлеры продолжают внушать ужас жителям Заводского района Заключенная колонии в Вольске выпала из окна Наркомана подозревают в жестокой расправе над котятами в Саратове 1 КОММЕНТАРИЙ НЕ с 5 , а с 4 дачной. При чем никто не предупредил, сидим кукуем без воды. Ответить ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Озверевшие ротвейлеры продолжают внушать ужас жителям Заводского района Новости Саратова - 12.08.2020 0 На протяжении нескольких месяцев в Заводском районе около стадиона «Волга» ходят три крупных ротвейлера, которые ведут себя достаточно агрессивно по отношению к местным... Заключенная колонии в Вольске выпала из окна 12.08.2020 Наркомана подозревают в жестокой расправе над котятами в Саратове 12.08.2020 Напавших на больницу в Саратове мужчин оштрафовали 12.08.2020 Жителя Аркадакского района отправили в колонию за 400 грамм марихуаны 12.08.2020
НЕ с 5 , а с 4 дачной. При чем никто не предупредил, сидим кукуем без воды.