Сегодня, 12 августа, без воды остались жители домов с 5-й по 9-ю Дачные в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения продлятся ориентировочно до 18:00, как только закончат работы на водопроводе.

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1 КОММЕНТАРИЙ

  1. НЕ с 5 , а с 4 дачной. При чем никто не предупредил, сидим кукуем без воды.

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