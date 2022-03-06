Накануне, 5 марта, под Воронежем в ДТП попали пять жительниц Саратовской области, врезавшись в грузовик.

Как сообщили в УМВД по Воронежской области, в 17:15 на трассе «Каспий» в Грибановском районе 48-летняя женщина, управлявшая «Subaru Impreza», ехала на скорости выше допустимого. Она врезалась в остановившийся «Камаз», водителем которого оказался 57-летний житель Астраханской области.

Водитель иномарки и ее пассажирки 39, 47 и 22 лет получили травмы различной степени тяжести. Пассажирку 25 лет медики осмотрели и отпустили домой.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.