В минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались пять жителей Саратовской области, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Среди них всего один пенсионер – 81-летний мужчина, страдавший ишемией, атеросклерозом, ХОБЛ и сахарным диабетом. Он провел в госпитале 11 суток, девять из которых — на ИВЛ.

Остальные умершие – не достигли пенсионного возраста.

Не смогла победить болезнь 43-летняя женщина, скончавшаяся от дыхательной недостаточности и эндогенной интоксикации организма. В анамнезе у этой пациентки значится артериальная гипертензия, анемия средней степени и гайморит.

У 57-летней женщины при госпитализации было выявлено 60-процентное поражения легочной ткани. Семь суток она провела в больнице, три находилась под аппаратом ИВЛ. Коронавирусная инфекция у нее была выявлена по результатам посмертного вскрытия.

50-летняя погибшая страдала от аутоиммунного тиреоидита. Все 12 суток в больнице она провела под аппаратом ИВЛ.

Еще одна умершая женщина получила анафилактический шок при введении антибактериального препарата на амбулаторном этапе. Поступила в инфекционное отделение стационара на четвертые сутки заболевания. Течение болезни осложнилось развитием острой дыхательной недостаточности и респираторным дистресс-синдромом. Провела сутки в стационаре на ИВЛ.

Страдала отповышенного давления и сахарного диабета. Ей было 56 лет.