В Саратовской области пятеро человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 58-летнего мужчины с ишемической болезнью сердца, стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий.

63-летней женщины с ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и объемным образованием правого легкого.

А еще 66-летней с сахарным диабетом, хроническим панкреатитом и атрофическим гастритом, 67-летней с перенесенным инфарктом миокарда, хронической сердечной недостаточностью, двусторонним коксартрозом, 80-летней с хронической сердечной недостаточностью, язвенной болезнью желудка.