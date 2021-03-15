Сегодня, 15 марта, еще пять человек в Саратовской области скончались от коронавируса.

Об этом сообщили в региональном минздраве.

Это четверо женщин и один мужчина в возрасте от 57 до 83 лет.

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