Домой Рубрики Новости Саратова Пятеро человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Пятеро человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 15.03.2021 368 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 15 марта, еще пять человек в Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве. Это четверо женщин и один мужчина в возрасте от 57 до 83 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Движение на проспекте 50 лет Октября прекратилось из-за столкновения двух грузовиков Саратовские студенты приняли участие в очном этапе Всероссийского фестиваля «Живая история» Саратовские бизнесмены могут подать заявку на получение статуса социального предприятия ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Движение на проспекте 50 лет Октября прекратилось из-за столкновения двух грузовиков Новости Саратова - 15.03.2021 0 Сегодня, 15 марта, в Саратове на проспекте 50 лет Октября столкнулись два большегруза. Об этом сообщили в городском УГИБДД. Столкновение КамАЗа и МАЗа произошло... Саратовские студенты приняли участие в очном этапе Всероссийского фестиваля «Живая история» 15.03.2021 Саратовские бизнесмены могут подать заявку на получение статуса социального предприятия 15.03.2021 Вагон трамвая №3 загорелся на 6-й Дачной в Саратове 15.03.2021 Летом откроются детские лагеря в Саратовской области 15.03.2021