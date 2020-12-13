Сегодня, 13 декабря, еще пятерых жителей Саратовской области не стало из-за коронавируса. Об этом сообщили в федеральном штабе.

Число жертв новой инфекции в регионе достигло 311.

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