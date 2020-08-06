Расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Саратовской области за покушение на сбыт наркотиков завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, парень, которому на тот момент было 17 лет и четверо его сообщников в возрасте 18, 19, 20 и 24 лет купили запрещенное вещество и расфасовали по тайникам. С 24 по 25 января 2020 года их задержали, поэтому продать дурь не удалось.

Юноши находятся под стражей, дела в отношении четверых направлены для расследования в полицию.