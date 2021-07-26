Сотрудники полиции госпитализированы в больницу с ножевыми ранениями после нападения на них пятерых неизвестных на проспекте Кирова в Саратове, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ночью, 24 июля, на проспекте Кирова во время рейда сотрудники полиции попытались вмешаться в массовую драку между двумя группами молодых людей. После чего участники одной из групп достали ножи и напали на полицейских. Четверо полицейских оказались в больнице с ножевыми ранениями.

Как рассказали в пресс-службе регионального следственного управления, незамедлительно было возбуждено уголовное дело и все пятеро подозреваемых были задержаны. Ими оказались двое 17-летних, двое 18-летних и один 19-летний молодые люди. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об их аресте.

Ведется следствие.