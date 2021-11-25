В Саратовском областном суде вынесли приговор преступной группировке, которая производила наркотики и продавала их в Москве.

Преступную деятельность она начала в сентябре 2019 года. Александр Ховрачев и Виолетта Великородова занялись сбытом наркотиков в Москве, но вскоре решили самостоятельно заняться их производством.

В мае 2020 они приобрели частный дом в Саратовском районе и автомобиль. Также они привлекли к делу двух своих знакомых — Сергея Мигунова и Алексея Виноградова.

В приобретенном доме они обустроили лабораторию про производству наркотических веществ и отправляли их для сбыта в Москву. Чуть позже к ним присоединился брат Виолетты Великородовой Павел Разумовский.

Следствие доказало, что они произвели в сумме более килограмма наркотических веществ, в состав которого входил амфетамин. Александр Ховрачев заключил досудебное сотрудничество со следствием. Ему назначено 8 лет строгого режима. Виолетта Великородова получила 16 лет, Мигунов — 12. Виноградову дали девять лет лишения свободы, Разомовскому — четыре, вменив ему статью о транспортировке наркотиков.