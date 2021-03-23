Домой Рубрики Новости Саратова Пятеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Пятеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 23.03.2021 112 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 23 марта, в Саратовской области пятеро человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало трех женщин и двух мужчин в возрасте от 47 до 75 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Вакцинироваться от коронавируса не готовы 87% жителей Саратовской области Свыше 1,5 тыс жителей Саратовской области лежат в стационарах с коронавирусом Саратовские медики стали реже болеть коронавирусом ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Вакцинироваться от коронавируса не готовы 87% жителей Саратовской области Новости Саратова - 23.03.2021 0 Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о вакцинации от коронавируса в регионе. Он отметил, что россияне не доверяют этой прививке. - Согласно недавнему опросу... Свыше 1,5 тыс жителей Саратовской области лежат в стационарах с коронавирусом 23.03.2021 Саратовские медики стали реже болеть коронавирусом 23.03.2021 К лету список разрешенных мероприятий на улице для саратовцев могут расширить 23.03.2021 Радаев призвал усилить подготовку к паводку 23.03.2021