Сегодня, 23 марта, в Саратовской области пятеро человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало трех женщин и двух мужчин в возрасте от 47 до 75 лет.

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