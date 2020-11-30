За сутки еще пять жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Все они лечились в специализированных стационарах. На восьмые сутки заболевания туда поступила 50-летняя женщина. КТ показало, что ее легкие поражены на 60 процентов. Она провела там неделю, два дня на ИВЛ. Страдала гипертензией, а в 2020 году ее оперировали из-за онкологии.

На таком же сроке госпитализировали 53-летнюю пациентку. Спустя неделю ее не стало, гражданка сутки провела на ИВЛ. У нее была бронхиальная астма, онкология, ожирение.

В тяжелом состоянии поступили в стационар мужчины в возрасте 64 и 72 лет, их легкие были поражены на 90-95 процентов. Они получали оксигенотерапию. Массивное поражение легких вкупе с ИБС и недостаточностью кровообращения предопределили исход заболевания. Пациенты скончались, они провели сутки в стационаре.

Спустя восемь дней после заболевания коронавирусом в больницу бригада “скорой помощи” отвезла 40-летнюю женщину. Она лечилась амбулаторно, но у пациентки появилась одышка, сохранялась гипертермия, легкие были поражены на 60 процентов. С первых минут попадания в стационар проводилась респираторная поддержка, через два дня она скончалась от острой респираторной недостаточности. Женщина также страдала ожирением.

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