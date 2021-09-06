В Саратове признали аварийным пятиэтажный дом. Сегодня, 6 сентября, опубликовано соответствующее распоряжение мэра Саратова Михаила Исаева.

В нем указана кирпичная пятиэтажка 1985 года в Ленинском районе. Это бывшее общежитие на улице Антонова, 12В.

Физический износ жилого многоквартирного дома составляет 72%. Снос будет произведен до 1 сентября 2023 года, а собственникам необходимо освободить помещения в течение трех месяцев.

В мэрии города пояснили, что здание, простоявшее 36 лет, признано аварийным из-за износа несущих конструкций.