Маленький мальчик катался с горки и травмировался 16 февраля в Новобурасском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональном СУ СКР, 5-летний ребенок угодил под колеса машины при катании с горки. Следователи начали доследственную проверку.

По предварительным данным, около 16.30 в селе Аряш пятилетний ребёнок катался на пластиковом предмете по накатанной горке вдоль дороги на улице Советская.

Спускаясь таким образом с уклона, мальчик выехал на автомобильную дорогу, где попал под колеса легковой машины.

Ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу.