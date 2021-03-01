Ночью 1 марта бригада “скорой помощи” прибыла на вызов в одно из сел Аркадакского района Саратовской области и констатировала смерть пятимесячной девочки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрел место происшествия.

Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти девочки. Собирают информацию о семье, где воспитывался ребенок.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

Напомним, это не первый случай смерти детей в регионе. Двое братьев утонули в полынье в Вольске, там же насмерть замерз пятилетний мальчик.