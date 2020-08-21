Сегодня, 21 августа, перед выходными в Саратовской области ожидается умеренно теплая погода, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Днем в регионе преимущественно без осадков с переменной облачностью. Воздух прогреется до 25 градусов тепла, а порывы северного ветра достигнут 13 метров в секунду.

В ночь температура понизится до семи градусов тепла, минимум до двух. Северо-восточный ветер разыграется до 10 метров в секунду.

Саратов встретит пятницу с максимальной температурой в 22 градуса. Порывы северного ветра будут не более восьми метров в секунду.