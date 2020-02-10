48-летний житель Саратовской области предстанет перед судом за несколько преступлений.

В СУ КР сообщили, что 10 декабря прошлого года к нему домой наведались двое полицейских. Увидев незваных гостей, мужчина схватил нож и одного пырнул в живот, а другого грудь. Несмотря на бронежилет, один из правоохранителей получил ранение. Злоумышленника задержали, а пострадавшего госпитализировали и провели операцию.

Кроме того, накануне преступления он ударил по спине обухом топора жену своего брата, от чего у той сломались шестое и седьмое ребра. Также буян грозился убить родственника.

Психиатрическая экспертиза признала 48-летнего жителя Балтайского района невменяемым. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение вопроса о принудительном лечении злоумышленника.