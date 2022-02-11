Суд признал виновным в применении насилия в отношении представителя власти 34-летнего, ранее судимого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

21 сентября 34-летний пьяный мужчина находился около одного из домов по Почтовому переулку села Балтай Балтайского района. Он хотел порезать себя лезвием. Сотрудник полиции попытался остановить его, за что мужчина несколько раз его ударил.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.