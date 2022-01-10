Желая приобрести музыкальный инструмент, житель Саратова нарвался на мошенников.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 38-летний саратовец захотел купить на сайте бесплатных объявлений цифровое пианино.

Когда покупатель связался с продавцом, то последний прислал ему ссылку на неизвестный сайт.

Доверчивый мужчина перешел по ссылке, где ему нужно было ввести для продолжения сделки свои данные и сведения о банковской карте.

После этого с его банковской карты были списали 30 тыс. руб.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».