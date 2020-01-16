Вынесен приговор мужчине, который пытался взобраться на светодиодного оленя в центре Саратова.

Напомним, что в сети появилось видео, как Артем Глущенко старательно закидывает ногу на арт-объект. Девушка-оператор весело поддерживает товарища, подбрасывая провокационные комментарии. Однако после неудавшейся попытки, Артем бросил эту затею.

15 января во Фрунзенском районном суде было рассмотрено дело об административном проступке в отношении Глущенко. Орган исполнительной власти приняла решение о завершении дела за отсутствием событий правонарушения.

Незадолго до этого Викторию Баракову, которая сломала новогоднюю фигуру, взобравшись на нее, оштрафовали на 500 рублей.

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