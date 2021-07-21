В отношении 51-летнего жителя Марксовского района возбуждено уголовное дело о попытке надругаться над женщиной и угрозе убийством. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, 11 июля днем в одном из сел 48-летняя женщина вместе с двумя знакомыми отправились купаться на речку. Возвращаясь с водоема, она обнаружила, что забыла мобильный телефон в квартире одно из приятелей. Вместе с 51-летним хозяином частного домовладения они направились к нему. Забрав телефон, женщина собралась уходить, однако гражданин попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера.

Та попыталась сопротивляться, в ответ на что получила удары руками и ногами по голове, телу и рукам, а также посудой по голове. Кроме того, он намеревался сжечь ей волосы при помощи газовой горелки и, приставляя к шее нож, угрожал убийством. Улучив момент, когда злоумышленник отвлекся, женщина выпрыгнула в окно. Добежав до соседей, она попросила их вызвать сотрудников полиции.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Гражданин признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Его взяли под стражу.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.