12 мигрантов из одной из республик Южной Азии не смогли незаконно попасть в Россию. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.

Они пешком пересекли границу в Новоузенском районе, но дальнейших их путь длинным не был. Правонарушителей поймали, одного из них — сотрудники Департамента пограничной службы КНБ Республики Казахстан по Западно-Казахстанской

области.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются организаторы этой противоправной деятельности.