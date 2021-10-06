Саратовские следователи возбудили уголовное дело после опубликованной в СМИ информации о пытках в местной больнице для осужденных.

Отмечается, что несколько мужчин надругались над одним из пациентов, который находился в исправительном учреждений.

Расследованием занимаются сотрудники местного СК. Обстоятельства выясняются, процесс контролирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления Олег Мезрин.

Напомним, о ситуации стало известно после публикации фильма — проекта Gulagu.net. Из него стало известно о пытках над больными, а их родственники были вынуждены откупаться, чтобы осужденных попросту не трогали. Дело дошло до Кремля, УФСИН начало свою проверку.