Оснаватель правозащитный организации Gulagu.net Олег Осечкин опубликовал новые доказательства пыток заключенных в больнице ОТБ-1.

В актах изнасилования заключенных участвовали официально трудоустроенные в больницу люди, которых курировали начальники ФСИНа и начальник отдела «ММ регионального УФСБ.

Как заявил Осечкин, видео с изнасилованиями шли руководству ФСИн и ФСБ, после чего с грифом «Секретно» хранились в учреждениях. Это нужно было для того, чтобы вербовать заключенных в качестве доносчиков, надавив на них наличием компрометирующего материала.