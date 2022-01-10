​Я, хоть и поработал инженером в п/я В-ХХЙ всего три года, но все равно прочувствовал всю глубину отчаяния автора.

А опыт работы в разных больших бюрократических машинах эту глубину еще углубил раз в несколько.

Но не стоит ныть, я вам сейчас расскажу, к чему все это приведет. Слушайте.

Когда Родина даст приказ, в направлении главного удара взмоют десятки тысяч больших железно-никелевых дронов с титановым усилением всего.

Первая половина упадет на землю сразу.

Из второй половины половина полетит не туда. Ну, как — не туда? В принципе, туда, но не совсем. Плюс-минус.

Из этой второй половины половина не долетит.

Из долетевшей половины половина не выстрелит.

Из выстрелившей половины половина выстрелит не туда. Ну, как — не туда? В принципе, туда, но не совсем. Плюс-минус.

Ну, и остаток (половину уж вычислите сами) собьет 1 (один) монгольский дрон на китайских комплектующих.

В это время 15-летние труженицы тыла, не смыкая глаз, не отходя от рабочих столов, падая со стульев от голода и холода, будут формовать выводы отечественных микросхем и подгонять молоточками корпуса, чтобы они вписались в отечественный печатные платы для отечественных дронов, которые… ну, уже рассказал.

И пока они будут всё это делать, монгольская конница на своих неприхотливых лохматых лошадках будет неторопливо занимать беззащитные русские города.

Одна надежда осталась — на казачество. Но и у них шашки made in China и пластмассовые.