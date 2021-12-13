Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения в Госдуме.

Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслава Володин. Такая информация появилась в Телеграм-канале политика.

— Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан, — отмечает по поводу несостоявшегося нововведения Володин.

В итоге в результате обсуждения проблемы QR-кодов на транспорте Государственной думой с Правительством и при учете мнений регионов, а также многочисленных обращений граждан законопроект был отклонен.

Сегодня 13 декабря на Совете ГД депутаты обсудят это решение, — уточняет Володин.