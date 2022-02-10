Следственным отделом организована проверка по факту гибели рабочего подрядной организации на производстве под Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Сегодня, 10 февраля, двое рабочих подрядной организации ремонтировали погрузчик на складе организации, специализирующейся на производстве минеральных удобрений. Рабочими был осуществлен подъем и фиксация погрузчика в приподнятом положении посредством его установки на металлическую подставку.

После этого, 58-летний рабочий подлез под машину для производства ремонтных работ, однако в этот момент произошло обрушение погрузчика с удерживающей конструкции, в результате чего мужчину придавало к бетонному покрытию. Скорая установила его смерть.

По результатам проверки будет принято решение, обстоятельства выясняются.