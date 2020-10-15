Работники саратовской фабрики “Король диванов” получают почти в три раза меньше средней зарплаты по региону. Напомним, за первое полугодие 2020 года этот показатель чуть выше 30 тысяч рублей.

Об этом сообщает СМИ “Регион 64”.

Совладелец фирмы Дмитрий Ходасевич в интервью, размещенном в соцсети Instagram открыто признался в том, что он миллиардер. О том, за счет кого он пришел к своей цели, история умалчивает.

У фабрики несколько сотен салонов по стране, а выручка за 2019 год составила 13,5 миллиарда рублей. Но ее работники почему-то получают зарплату в миллион раз меньше.