Следователи проводят проверку по факту обнаружения костных останков человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, утром 12 августа рабочие рыли траншею для водопровода у дома в поселке Духовницкое. На глубине чуть более метра они обнаружили скелет, о чем сообщили в полицию.

Осмотр места происшествия проведен.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются — назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Эти сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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