Вчера, 22 июня, во время проведения ремонтных работ на проспекте Энтузиастов в Заводском районе Саратова рабочие обнаружили человеческие кости, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Останки нашли члены рабочей бригады, производившие замену бордюрного камня рядом с жилым домом. В процессе копки грунта они наткнулись на костные останки, о чем сразу же сообщили в правоохранительные органы.

Предварительная судебно-медицинская экспертиза доказала, что найденные останки принадлежат как минимум двум людям.

На данный момент экспертиза продолжается для дальнейшего опознания найденных останков и принятия соответствующего процессуального решения. Все полученные данные будут проверять в базе данных без вести пропавших лиц.