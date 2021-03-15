Сегодня, 15 марта, рабочие начали снимать туф с лестницы в районе Бабушкиного взвоза на Набережной Космонавтов. Об этом сообщили в мэрии.

Покрытие аккуратно демонтируют, после объект ждет реставрация.

Какой именно она будет, решится после встречи с представителями Градозащитного совета.

Сейчас уже там огородили площадку, убрали лавочки и урны. С теплом начнут снимать старое покрытие на тротуарах и тропинках.

На территории появится новое освещение, место для выгула собак, детские площадки, автополив и малые архитектурные формы. Работы планируют завершить до осени.

