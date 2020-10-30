Следователи проводят проверку по факту обнаружения костей человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 30 октября 2020 года бригада рабочих рыла котлован трактором под фундамент здания на Колхозной улице в селе Березовая Лука Духовницкого района.

На глубине около метра им попалась нестандартная находка, о которой они сообщили в полицию.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения проверят по базе данных без вести пропавших лиц. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.



