Следователи проводят проверку по факту обнаружения скелета человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным утром 8 октября бригада рабочих у одного из домов на улице Львова роща в Вольске осматривала теплотрассу, чтобы найти место утечки воды. Они обнаружили останки человека, о чем сообщили в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. По всей вероятности, не стало именно мужчины, он скончался несколько месяцев назад.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения проверят по базе данных без вести пропавших лиц.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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