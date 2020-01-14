С крыши дома № 6 по улице Вишневая чистят снег без предупреждающих об этом знаков.

Рабочие объясняют, что их наняла УК «Надежда» для устранения осадков со здания. Однако заградительными лентами и информационными табличками работодатели не удосужились снастить своих сотрудников.

Прохожих оповещает об опасности один из рабочих, что является неэффективным методом защиты жизни людей. Ввиду узкого тротуара и наличия клумб, жители вынуждены обходить падающий с крыши снег по проезжей части, который не регулируется светофором и есть риск попасть под автомобиль.