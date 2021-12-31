Жители Саратова пожаловались на рабочих-хамов.

В группе «Солнечный Саратов» появилось видео, на котором снег с крыши скидывают прямо на людей.

— Передо мной сбросили снег на бабушку. Когда спросила, не хотят ли они огородить место чистки, крикнули, что сейчас на меня скинут, чтоб заткнулась, — поделилась автор поста.

Администрация Солнечного быстро отреагировала на жалобу, сообщив, что сотрудниками администрации была проведена разъяснительная беседа с руководителем указанного торгового объекта о необходимости соблюдения техники безопасности при проведении работ по очистке кровли.