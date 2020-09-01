Глава Саратова Михаил Исаев обещал более месяца назад, что площадь на 3-й Дачной благоустроят к 1 сентября.

В своем аккаунте в соцсети Instagram он указал подрядчику ООО «Пелорус», что нужно усилиться по всем направлениям.Также был размещен пост с фотографиями — планом местности после работ. Ранее там были размещены торговые павильоны, которые убрали.

Напомним, реконструкция идет в рамках нацпроекта «Жилья и городская среда».

На сегодняшний день там уже стоят лавочки, урны, разбит газон. Рабочие уже убирают ограждения, но получается, что именно к Дню знаний полностью работы так и не были завершены.

