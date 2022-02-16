Следственным отделом по Энгельсу возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

С 1 января по 30 ноября 2021 года гендиректором организации, специализирующейся на производстве мебели, не производились выплаты зарплаты сотрудникам. Компания задолжала рабочим не менее 30 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Энгельса. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.