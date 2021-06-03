Расследование уголовного дела в отношении 28-летнего саратовца, обвиняемого в покушении на убийство, завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 26 ноября в организации, специализирующейся на производстве мебели в одном из населенных пунктов Саратовского района двое рабочих находились в механико-сборочном цеху. Один из них подгонял и критиковал напарника. На это злоумышленник схватил металлическую распорку длиной почти в два метра с выступами и ударил 30-летнего обидчика по лицу.

Тот упал и получил еще два удара по голове и один по туловищу. Потом нападавший промахнулся и его коллеги оттащили гражданина от потерпевшего.

Последнего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него открытую проникающую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной и теменной костей с разрывом мозговой оболочки и ряд других повреждений. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

Обвиняемый так и не признал своей вины, хоть и доказательства говорят об обратном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.