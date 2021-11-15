Сегодня, 15 ноября, началась доследственная проверка по факту гибели 33-летнего рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

13 ноября в поселке Романовка двое рабочих из Саратова проводили обустройство мягкой кровли на технологическом цехе элеватора. При проведении работ 33-летний альпинист-промышленник использовал страховочный трос, предназначенный для выполнения работ на высоте.

-По предварительной версии, при перестегивании ремня страховочного троса, рабочий упал с высоты четвертого этажа на бетонное покрытие, получив травму груди и головы. Его напарник сообщил о происшествии работодателю и вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, — уточняют в ведомстве.

Расследование продолжается.