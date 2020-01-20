В Пугачевском районе завели уголовное дело в отношении мастера за нарушение правил безопасности во время строительных работ, повлекшее смерть человека. Об этом сообщает СУ СКР.

Днем 14 декабря в одном из сел Перелюбского района 25-летний рабочий демонтировал желоб циркуляционной системы буровой установки. Мастер не контролировал выполнение работы подчиненным, а также не снабдил его индивидуально защитой, тем самым подвергая опасности своего сотрудника. В связи с этим парень сорвался с высоты и упал на землю, в результате чего скончался .

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.