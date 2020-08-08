Домой Рубрики Новости Саратова Рабочую улицу в Саратове перекроют на 11 дней РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Рабочую улицу в Саратове перекроют на 11 дней По Новости Саратова - 08.08.2020 247 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове с 10:00 8 августа до 19 августа закрывают проезд по Рабочей улице между Чапаева и Вольской. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс». Ограничения вводятся, потому что энергетики будут подключать новый многоэтажный дом к теплосетям. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцы требуют отставки министра спорта региона Александра Абросимова Полиция и чиновники проверили барахолку в Саратове Рецидивист избил мужчину и отобрал 700 рублей ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцы требуют отставки министра спорта региона Александра Абросимова Новости Саратова - 08.08.2020 0 Петиция об отставке министра молодежной политики и спорта Саратовской области Александра Абросимова появилась на сайте change.org. - В последние годы отношение власти к проблемам спорта... Полиция и чиновники проверили барахолку в Саратове 08.08.2020 Рецидивист избил мужчину и отобрал 700 рублей 08.08.2020 Под Саратовом рецидивист и наркоман украли плиты для укрепления берега 08.08.2020 МЧС предупредило жителей Саратовской области о сильном ветре 08.08.2020