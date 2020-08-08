В Саратове с 10:00 8 августа до 19 августа закрывают проезд по Рабочей улице между Чапаева и Вольской. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

Ограничения вводятся, потому что энергетики будут подключать новый многоэтажный дом к теплосетям.